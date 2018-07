Ich reise allein zu den Wasserfällen von Iguaçu in Brasilien. Eine Gruppe Touristen dort trägt Anstecker, auf denen der Name ihres Tour-Guides steht: Rejane Wenzel. Ich bin aufgeregt (»That’s my name!«), suche und finde sie schließlich. Trotz der Sprachbarriere stellen wir fest, dass unsere Vornamen »Königin« bedeuten. Für eine Viertelstunde habe ich eine brasilianische Schwester!

Regine Wenzel, Siegen