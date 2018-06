Ein Begriff,der nicht mehr so geläufig ist: Gassenhauer. Das war im Zeitalter der Ritter einer, der mit seinem überlangen Schwert eine Bresche in die Front der Feinde zu schlagen hatte! In meiner Jugendzeit in den 1950er Jahren war damit allerdings eher ein Schlager gemeint, der so beliebt war, dass er in allen Gassen gesummt oder gepfiffen wurde. Als Beispiel fällt mir etwa der River Kwai Marsch ein.

Werner Müller, Berlin