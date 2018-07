Unter den vielen Erinnerungen an meine Zeit in Shanghai (1994 bis 1998) fand ich dieses in roten Samt gebundene Dokument. Es ist meine Ernennung zum General Manager eines deutsch-chinesischen Joint Ventures. Der Schreibfehler in meinem Vornamen hat mir immer gut gefallen. Ich habe ihn nie beanstandet, sondern eigentlich genossen. War es vielleicht Absicht? In unserem internationalen Bekanntenkreis vor Ort brachte mir die Buchstabenverwechslung übrigens den Beinamen Mr. Peaceful ein.

Friedrich Winter, Odenthal, Nordrhein-Westfalen