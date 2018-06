Gartenspaziergang

(Nach Johann Wolfgang von Goethe, »Osterspaziergang«)

Vom Unkraut befreit sind alle Beete.

Unter des Gärtners strengem, entschlossenen Blick

Grünet im Garten Hoffnungsglück;

Der mutige Einsatz vieler Geräte

Drängte selbst wuchernden Giersch zurück.

Im Boden trauen sich, mickrig nur

Vereinzelte Reste krautiger Blätter

Ersterbend aus der gepflegten Flur.

Aber das Unkraut liebt Sommerwetter,

Überall regt es sich bald darauf wieder –

Hier im Gemüse, dort unterm Flieder.

An Blumen fehlt es nicht im Revier,

Doch schauen sie bald kaum noch herfür!

Knie dich, Gärtner, rasch auf die Erde,

Auf dass daraus kein Urwald werde.

Aus dem Boden, armer Tor,

Dringt ein grünes Gewimmel hervor!

Sieh nur, sieh! Wie behänd jede Menge

Von Winden schon zartes Gemüse umschlingt,

Wie der Giersch in Breit und Länge

All deine schönen Stauden durchdringt.

Und wieder musst du niederknien,

Sosehr der Rücken dich auch plagt,

Musst Unkraut aus der Erde ziehen –

Es rächt sich, wenn man das vertagt!

Denn nur den Gärtner, der sich mühte,

Belohnt am Ende reiche Blüte.

Stolz stellt im Garten sich dann ein:

Da bist du Chef, da darfst du’s sein!

Jutta Hartmann, Kassel