Ein überraschender Anruf: Nach 15 Jahren meldet sich Shiyo. Damals war sie ein Kind aus Japan, das sehr gut Klavier spielte und durch einen Musikschul-Austausch zu uns kam. Wir verständigten uns in (beiderseits) dürftigem Englisch. Heute ist sie Pianistin und spricht nach dem Studium in Weimar perfekt Deutsch. Was hat sie vor? Sie will noch einmal auf den Aussichtsturm steigen, auf dem sie ihr erstes deutsches Wort gelernt hat: »Wunderbar!«

Ulrich Lempp, Bad Mergentheim, Baden-Württemberg