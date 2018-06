Zeitsprung

Im Mai dieses Jahres machte ich mich auf den Weg zu einer Wanderreise ins Riesengebirge. Im Rucksack hatte ich das Foto meiner Großmutter (oben). Ich trage ihren Vornamen, weiß allerdings wenig über sie. Sie starb nur wenige Jahre nach der Flucht aus Breslau in Norddeutschland. Ich habe sie nie kennengelernt. Auf meiner Reise hoffte ich, den Ort zu finden, an dem mein Vater etwa im Jahr 1935 das Foto seiner Mutter machte, das bis zu seinem Tode in seinem Schlafzimmer hing. Bei meiner Tour zeigte ich das Foto der polnischen Wanderführerin, und sie identifizierte die Stelle sofort: bei der Burg Kynast, von der wir eben herabgestiegen waren! Spontan entschloss ich mich, mit meinem Mann den Aufstieg gleich noch einmal zu machen! So kam es zu dem Bild unten: die Enkelin gleichen Namens, jetzt ungefähr im gleichen Alter wie die Großmutter damals, glücklich, endlich eine Spur der »Rose« gefunden zu haben.

Rose-Marie Scheper, Oldenburg