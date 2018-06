Internationale Küche

Hotel Royal Baltic in Ustka an der polnischen Ostseeküste im August 2009. Allgemeine Einleitung des Chefkochs: »Es gehört sich, mit sprödem Salat anzufangen … Suppen bilden den Einlass zur Wonne … Die Orgie des Geschmacks fängt bei der Hauptspeise an. Gebratene Ente liegt faul auf Rotkohl herum. Königsgarnelen versprechen die Wonne, Penne Caruso ist ganz ausgeschlossen. Dessert wird die Ergänzung idealer Gesamtheit sein. Crème brulée schmeckt wie ein erster Kuss. Soufflé ist vom Himbeergarten berühmt. Unsere Geschmäcke werden sie niemals vergessen. Zur Verlust im Probieren lädt ein, Chefkoch Rafal …« Man sieht, das Übersetzungsprogramm hat eine enge Beziehung zur Poesie! Das Essen war übrigens wirklich sehr gut.



Susanne Gierlich, Freinsheim, Rheinland-Pfalz