Der Pilotenschein

Das ist der Flugzeugführer-Ausweis für Doppeldecker, den mein Opa Julius Wenger, Jahrgang 1895, im Jahr 1918 gemacht hat. Ich bewahre diesen Ausweis voller Stolz auf. Als mein Opa noch lebte, erzählte er mir immer vom Fliegen. Er konnte es nicht verstehen, wenn man nicht so viel Interesse zeigte, wie er erwartete. Für ihn war das Fliegen das Schönste, obwohl er nach dem Ersten Weltkrieg nicht mehr offiziell flog. Soweit ich mich erinnere, ist er in den siebzigerer Jahren aber noch einige Male mit einem Sportflugzeug in die Lüfte gegangen.

Günter Wenger, Mühlhausen-Ehingen, Baden-Württemberg