Nach einem langen, ausgefüllten Arbeitstag im strömenden Regen am Maschsee entlang nach Hause zu radeln. Und irgendwie froh zu sein. Weil sich das Leben gerade in die richtige Richtung dreht. Und der Sinn wieder da ist, nach dem ich so lange gesucht habe!

Karin Berkhoff, Hannover