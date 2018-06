Die Moritat 2012

(Nach Bertolt Brecht, »Die Moritat von Mackie Messer«)

Der Finanzhai zeigt die Zähne

Die Euro-Krise schert ihn nicht

Angie Merkel spannt den Schirm auf

Doch die Rettung sieht man nicht.

Stahlgrau sind des Haifischs Augen

Sieht er Staaten nah am Grab

Und die Rating-Agenturen

Werten noch mehr Länder ab.

An ’nem trüben schwarzen Freitag

Ist die nächste Bank am End

Der Direktor sammelt Boni

Der am meisten Geld verbrennt.

Zapatero ist verschwunden

Berlusconi, Sarkozy

In Berlin sitzt Angie Merkel

Und sagt: Mich erwischt ihr nie!

In Athen das große Feuer

Sieben Länder schon in Not

Von der Troika Daumenschrauben

Sind sie alle arg bedroht.

Und die Griechen sind im Dunkeln

Und die Deutschen sind im Licht

Und man hört auf die im Lichte

Die im Dunkeln hört man nicht.

Claus Peter Poppe, Quakenbrück