Kalfaktor: Mein Wort-Schatz

»Kalfaktor gesucht« lautete eine Stellenanzeige in unserer Lokalzeitung. Wie lange habe ich diesen Ausdruck nicht mehr gehört? Und was bedeutet er eigentlich? Der Duden erklärt, dass es sich um einen Dienstleister für einfache Arbeiten handelt, in der Vergangenheit eher mit einem negativen Beiklang behaftet. Und heute? Was mag sich der Inserent dabei gedacht haben? Hat er sich gescheut, die Tätigkeiten klar zu benennen? Auf alle Fälle hat seine Annonce zum Blättern im Duden angeregt.

Elisabeth Peper, Cuxhaven