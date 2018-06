Ich jobbe in einem Eisladen. Wegen der langen Schlange vor der Tür ist das ziemlich anstrengend, aber es gibt auch viel Schönes zu erleben, vor allem weil die Kinder immer so unglaublich glücklich aussehen, wenn sie endlich ihr Eis in Händen halten. Ein Junge bringt mich dabei regelmäßig zum Schmunzeln, weil er mit großem Ernst stets die gleiche Sorte bestellt. Und dann war da noch die Dame, die an einem heißen Tag ein Eis für ihren Hund kaufte …

Josefine Braunbeck, Berlin