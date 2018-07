Auf der Terrasse eines netten Ausflugslokals bei Berchtesgaden in Oberbayern habe ich diese Tafel gefunden. Und hoffe jetzt, dass es in Ihrer Redaktion jemand gibt, der so viel von Pilzen versteht, dass er den Witz des Bildes kapiert.



Hubert Rößner, Böbing b. Weilheim

(Anm. d. Red.: Gibt es, gibt es, lieber Leser! Wir hätten den Witz sogar verstanden, wenn die Tafel »Eierschwammerl«, »Reherl« oder »Rehlinge« versprochen hätte.)