Während eines Spaziergangs durch die Altstadt von Bratislava begegneten mein Mann und ich folgenden exotischen Gerichten: Smoked Knee (Geräucherte Haxe) und Spinach served in a zucchini bowel. Gemeint war Spinat, der in einer ausgehöhlten Zucchini serviert wurde. Der Übersetzer wollte also wohl bowl (Schale) schreiben und nicht bowel (Darm).

Diana Sims-Silbermann, Düsseldorf