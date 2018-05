Vor einigen Jahren waren wir im Urlaub auf Kreta. Bei einem Spaziergang in der Nähe unseres Hotels kamen wir an einem kleinen Restaurant vorbei, dessen Speisekarte in vielen Sprachen draußen hing – Griechisch, Deutsch, Französisch, Englisch, Russisch … Ein Gericht hat uns sehr überrascht und wäre für Englisch sprechende Gäste vermutlich nicht bestellbar. Auf Deutsch: gebratene Auberginen, auf Englisch: fried aborigines!

Margarethe Helmer, Martha Matesich, Münster