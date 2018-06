Internationale Küche

Deutsche Wurstwaren sind ja in der ganzen Welt bekannt, sogar in Mexiko. Wir waren aber doch überrascht, in der Nähe von Chihuahua ein deutschsprachiges Werbeplakat zu entdecken, auf dem stand: »Meher (sic!) als nur eine Wurst, eine ganze Tadition (sic!) mit den besten Schmack von Deutschland nur für Dich«. Werbung einer Firma namens San Rafael Delicatessen – jedenfalls lief einem das Wasser im Munde zusammen!

Klaus Gernoth, Kronprinzenkoog, Dithmarschen