Wiedergefunden: Namensschild

In meiner Kindheit gab es eine Anekdote, die mir immer amüsant, wenn auch erstaunlich vorkam. Geboren wurde ich 1950 in Südafrika nahe Johannesburg. Als ich wenige Wochen alt war, so erzählten meine Eltern, gingen sie häufig zum Schwimmen an den großen Germiston-See. Meinen Kinderwagen stellten sie währenddessen ans Ufer mit einem Schild, das in drei Sprachen sagte: »Dies ist Ingrid«. Der Spaß und die Freiheit, die meine Eltern empfunden haben müssen, nachdem sie Nachkriegsdeutschland den Rücken gekehrt hatten, waren für mich schwer vorzustellen. In späteren Jahren war meine Mutter sehr viel besorgter. Nun fand ich – 60 Jahre später – beim Durchsehen des Nachlasses meiner Eltern ein Blatt Papier, das auf Deutsch, Afrikaans und Englisch sagt: »Das ist Ingrid«, mit dem Zusatz »slaap lekker« (»Schlaf gut«).

Ingrid Gralle, Northeim