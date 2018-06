Neu in Wien. Auf dem Weg zur Arbeit – und in Eile – wollte ich gerade in die U-Bahn hechten, als die automatische Bandstimme mit »Zug fährt ab« drohte. Resigniert trat ich zurück, um nicht zwischen den sich schließenden Türhälften zermalmt zu werden. Da schallte aus dem Lautsprecher die ungeduldig-freundliche Stimme der Fahrerin quer über den gesamten Bahnsteig: »Na, Schatzerl, wooos iiiis?« Mit einem Lächeln stieg ich ein.



Brigitte Gläser, Wien