Die Kritzelei der Woche

Anfang des Jahres habe ich bei der Post als Brief- und Paketzustellerin gearbeitet. Damit ich den Überblick in meinem Postbus nicht verlor, half mir jeden Tag ein Routenplan als Gedankenstütze. Darauf markierte ich, bei welchen Adressaten ich Pakete abzuliefern hatte, damit ich dort nicht vorbeirauschte. Eines Abends saß ich ziemlich erschöpft am Esstisch, bekam einen paketfarbenen Filzer in die Hand und ließ alle Verzweiflung aus mir heraus, die eine Paketzustellerin nur haben kann. Hochachtung vor allen Paketboten dieser Welt, die unser neues Kaufverhalten (via Internet) ausbaden müssen!



Hilke Theis, Wyk auf Föhr