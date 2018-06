Zeitsprung

Die Welt eines Paares kann komplex sein. Was aber, wenn dann noch drei Kinder dazu kommen? Die Veränderung wirkt sich auf das gesamte Leben aus. Und an Orten wie dem Badezimmer zeigt sie sich am deutlichsten. Das obere Bild entstand 2006 noch in unserem Zwei-Personen-Haushalt, das untere Bild zeigt unser Bad nach der Ankunft von Pauline, Anton und Mona im Jahr 2012.

Die Zunahme von Komplexität ist – so glaube ich doch – das, was man Leben nennt! Manchmal ein Tsunami, manchmal ein buntes Spiel der Dinge.

Herand Müller-Scholtes, Bonn