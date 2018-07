Frühmorgens in der Arztpraxis. Außer mir sind noch keine Patienten da. Zwei Assistentinnen arbeiten am Bildschirm. Eine dritte legt mir ein Gerät an, das ich einen Tag später zurückbringen soll. »Wieder um halb acht?«, frage ich. Ich muss einen recht kläglichen Eindruck gemacht haben, denn sie sagt mitleidsvoll: »Es kann auch erst gegen neun sein.« Da entfährt mir erleichtert der Ausruf: »Küsschen-Küsschen.« Alles lacht.

Günter Apsel, Münster