Liebe ZEIT-Leserinnen und -Leser

»Wort- Schatz« heißt die Rubrik unten, und ein Schatz ist etwas, was man schätzt. Also sollen Sie uns in dieser Rubrik erzählen, welche Wörter Sie besonders mögen. Trotzdem sagen uns diesmal zwei Leser, was sie ganz unmöglich finden: »nichtsdestotrotz«. Eine »scherzhafte Mischbildung« nennt der Duden dieses Wort. Und ist Humor nicht ein guter Ratgeber, auch wenn es um unsere Sprache geht? Auf unserem Blog veröffentlichen wir die kritischen Beiträge am 28. und 29. Oktober.