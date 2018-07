Heute im Supermarkt. An der Kasse erklingt laut und klar Mozarts Kleine Nachtmusik. Die Brünette vor mir zerrt ihr Handy aus den zu engen Bluejeans und schreit dezent, aber für alle hörbar in das neueste Gerät: »Hallo! … Hi! … Super! … Cool! … Okay! … Geil! … Tschau!«

Joseph Rossa, Weerberg, Österreich