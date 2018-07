Der Übergangsmantel stirbt aus! Gemeint ist ein Kleidungsstück, das in der Übergangszeit, also im Frühjahr beziehungsweise Herbst, getragen wird. Da die Jahreszeiten sich bei uns in den vergangenen Jahren sowieso immer mehr vermischten, wird der Begriff »Übergangsmantel« immer seltener benutzt.

Wolfgang Kamp, Wöllstein, Rheinland-Pfalz