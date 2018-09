Ein grauer Novembertag in Växjö, Südschweden: Dauerregen, Kälte und düstere Stimmung. Wir warten fröstelnd an der Bushaltestelle. Meine Frau und ich sind reichlich genervt vom Wetter und dem Genörgel unserer drei kleinen Kinder. Mit Miesepetergesichtern steigen wir ein. Als der Bus sich in Bewegung setzt, fängt der Fahrer an, zur Radiomusik zu singen, und zwinkert uns fröhlich zu. Für den Rest des Tages kann uns das Wetter nichts mehr anhaben!

Thomas Haas, Stuttgart