An einem trüben Novembermorgen in mein altes Auto zu steigen und festzustellen, dass das auf der beschlagenen Windschutzscheibe erscheinende Herz und die Erinnerung daran, wie es vor einem Jahr dort entstand, wider Erwarten ein Lächeln in mein Gesicht zaubern.

Daniela Hohl, Bad Wimpfen, Baden-Württemberg