Wir kamen aus dem Urlaub eingeflogen. Auf dem Flughafen in Frankfurt am Main simsen wir unseren Nachbarn: »Sind gut gelandet«. Unser Zug fährt in den Erfurter Bahnhof – und in der Halle steht der Nachbar und meint: »Wir kamen grad aus Jena und waren noch angezogen. Da bin ich gleich losgefahren.« Zu Hause erwartet uns seine Frau mit Glühwein, Fettbroten und Apfelkuchen.

Susanne Wagner-Schröer, Erfurt