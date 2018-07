Auf einem Spaziergang versucht ein Zweijähriger eine Katze zu locken. Mit den Worten »Komm, Katze, komm!« will er sie auf sich aufmerksam machen. Leider ohne Erfolg, die Katze verschwindet in einem Garten. Meinen Vermittlungsversuch »Ich glaub, sie hat was anderes vor!« erwidert er mit weisem Nicken und der Bemerkung: «Mäuschen essen!«

Kornelia Verlinden, Köln