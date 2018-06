Nikolausmorgen. Hochschwanger rolle ich mich aus dem Bett, die Sonne scheint, ein Hauch von Puderzucker-Schnee liegt auf den Dächern. Vor der Wohnungstür hat der Nikolaus selbst gemachte Marmelade und Schoko hinterlassen. In was für eine tolle Hausgemeinschaft wird meine Tochter doch geboren! Danke an die besten Nachbarn auf der ganzen Welt!

Gesine Schneider, Frankfurt am Main