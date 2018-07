Ich erzähle meiner fünfjährigen Nichte, dass ich zu Gast auf einer Hochzeit sein werde. Sie: »Wie heißt die Braut?« Ich: »Es gibt keine Braut, nur einen Bräutigam und noch einen Bräutigam. Es können ja auch zwei Jungs heiraten, weißt du?« Sie: »Ja, weiß ich. und zwei Mädchen auch!« Was bin ich froh, in dieser Zeit und in diesem Land zu leben!

Daniela Jakob, Stuttgart