Was mein Leben reicher macht

Auf der Heimreise aus Italien spricht uns an einem hessischen Autobahnrastplatz ein junger Türke an. Der Fahrer eines schwarzen, sportlichen Mercedes fleht um zwanzig Euro. Der Tank seines Autos sei fast leer, die Scheckkarte gesperrt. Er bekommt kein Benzin mehr, um in seine Heimatstadt Bebra zu gelangen. Wir geben ihm in Urlaubslaune Geld und unsere Kontonummer. Wochen gehen ins Land. Ein Bekannter kommentiert, man könne an einem deutschen Autobahnparkplatz eben nichts glauben. Wir lachen. und dann treffen die entliehenen zwanzig Euro vom unbekannten »Cem« doch noch auf dem Konto ein!

Carsten Dette und Wolfgang Thiele, Hannover