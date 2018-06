Zeitsprung

Oma Elsbeth ist nicht die leibliche Großmutter, sondern die Wahloma unserer Söhne – wir treffen sie immer am zweiten Weihnachtsfeiertag. Das obere Foto entstand 2003, damals war Elsbeth 86 Jahre alt. Das untere Bild haben wir mit ihr – nun 95-jährig – am vergangenen Weihnachtsfest nachgestellt. Die Jahre haben Jung und Alt verändert – die Freude am jährlichen Wiedersehen ist geblieben. Ob das Treffen noch einmal stattfindet? Der Gedanke bewegt uns alle.

Karl Guckenbiehl, Kottweiler-Schwanden, Rheinland-Pfalz