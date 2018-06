Kennen Sie das? Der Rücken juckt, man hat das Mittel zum Auftragen, aber – wie stelle ich’s nur an? – die Arme sind zu kurz. Es wird kein Hilfsmittel angeboten – jedenfalls nicht für diesen Zweck. Ich habe es trotzdem gefunden, und zwar im Baumarkt: eine MALERROLLE! So simpel, so effektiv, so praktisch! Auch die Hygiene kommt nicht zu kurz: Man kann die Rolle auskochen oder in der Waschmaschine mitwaschen. Das ist mein Ding, gerne auch Ihr Ding!

Eva Roth, Berne, Niedersachsen