Fernsehen ist dumpf

(nach Georg Kreislers Parodie »Musik ist Trumpf«)

Musik ist Trumpf.

Das klingt so dumpf,

wie Sauerkohl und braune Bohnen,

Fernseh schaun tut sich nicht lohnen.

Musik ist Trumpf

klingt stumpf.

Die Zeit verstreicht.

Ein Tatort schleicht

vorbei. Ich hab ihn nicht verstanden.

Wo mag jetzt grad das Traumschiff landen?

In welchem Sumpf?

Musik ist Trumpf.

Ich möchte so gern den Raab mal schlagen

mit einer der Bohlen vor Gottschalks Kopf

Verzweifelte Hausfraun lassen sich von Jauch was fragen.

Und wetten, der Lanz spuckt dem Lafer in den Topf?

Ich schweig und zahl

GEZ-Gebühren ein ums ander Mal.

Ins Dschungelcamp gehn Wollnys Geschwister

und Zwegat wird Finanzminister

mit Geld im Strumpf.

Musik ist Trumpf.

Der Beckmann kriegt nicht genug zu essen.

Der Buhrow blickt so geistreich, wie er kann.

Eisbär, Tiger und Co sollen ihn fressen!

Doch leider fressen die nicht mal den Kameramann.

Ich senk den Blick

und denk an Strick

und Nagel. Sämtliche Pressekonferenzen

will ich schwänzen und lieber mit den Geissens glänzen

mit deutschem Rumpf.

Musik ist Trumpf.

Musik ist Trumpf.

Musik ist Trumpf.

Holger App, Frankfurt am Main