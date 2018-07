Nachdem wir vor fast 65 Jahren vor dem Göttinger Gänselieselbrunnen Abschied genommen hatten, verloren wir uns total aus den Augen. Nur meinen Kindern erzählte ich manchmal von meiner Studentenliebe. Heimlich und auf verschlungenen Wegen suchten meine Töchter nach der dem Vater einst so eng verbundenen Dame. Sie lebt noch, in Toronto, in Kanada! Zwei über 80-Jährige telefonierten – und konnten es einfach nicht fassen.

Heiner Schütze, Hittfeld bei Hamburg