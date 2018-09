Vor einiger Zeit nahm ich an einer Lehrertagung in Zürich teil. Dort forderte der Kabarettist Emil Steinberger (der übrigens gerade 80 Jahre alt geworden ist) uns Lehrpersonen zu mehr Humor im Schulalltag auf. Während einer Prüfung letzte Woche fragte mich ein Schüler, ob bei der Aufgabe ein Lineal benutzt werden müsse. Dies verneinte ich. Das Ergebnis – ganz in Emils Sinne – sehen Sie hier. Korrigieren Sie mit?

Anne Kraus, Goldingen, Schweiz