Das ist mein Ding

Hier sehen Sie unseren Wasserkessel aus alten Zeiten! Er hat die Familie meines Mannes bereits in den fünfziger Jahren zum Camping nach Bibione in Italien begleitet. Seitdem hat er viele Reisen durch Europa unternommen und gehört inzwischen der dritten Generation, die immer noch mit ihm kocht. Dass er vor über dreißig Jahren mal am ufer der Dordogne für den vergessenen Gaskocher auf der Glut des Lagerfeuers an einem frühen Nebelmorgen das Kaffeewasser heiß machte, sieht man ihm nicht an – er hat sich gut gehalten! Heute darf er in unserem neuen Wohnmobil mitfahren – und wir freuen uns jeden Morgen über das anheimelnde Rauschen, wenn gleich das Wasser kocht und bald der Kaffee duftet!

Gabriele und Jörg Büschkin, Lilienthal, Niedersachsen