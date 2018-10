Im Februar ist mein Vater mit 89 Jahren gestorben. In den letzten Jahrzehnten hatten wir kein schlechtes, aber ein eher distanziertes Verhältnis. Das war nicht immer so gewesen: Nach seinem Tod fand ich diesen Zettel zusammengefaltet in seinem Portemonnaie. Ich hatte ihn, damals wohl sieben oder acht Jahre alt, auf einem amtlichen Vordruck seiner Dienststelle geschrieben. Also vor über 50 Jahren …

Joachim Hundertmark, Berlin