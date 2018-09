Saulgrub ist ein kleines Dorf im bayerischen Voralpenland. Keine großen Attraktionen; die meisten Leute fahren durch, richtung Oberammergau. So wie ich. Doch dann sah ich an der Straße plötzlich diesen Baum. Unbekannte hatten ihn in ein Kunstwerk verwandelt. Der Anblick ließ mir das Herz aufgehen: Schönheit ohne zweck, die die ganze Straße verzauberte.

Franz Huber, Bad Kohlgrub, Oberbayern