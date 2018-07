Als Jungverliebte haben meine Frau und ich eine Tradition begründet, die unser Leben bis heute (wir sind in den Sechzigern) reicher macht: Abend für Abend bin ich ihr Vorleser, während sie strickt oder häkelt. Hunderte von Büchern haben wir so schon gemeinsam gelesen. In ungezählte Pullover sind unsere Geschichten mit hineingearbeitet.

Werner Specht, Graz, Österreich