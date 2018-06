Ich habe Wochenenddienst in der ambulanten Pflege. Alle schlafen noch. Durch das Badezimmerfenster fließt die Stille. Auf einmal das Rauschen von Gasbrennern am Himmel. Ein wunderschöner Ballon schwebt dicht an meinem Fenster vorbei.

Jutta Noka, Langenbrettach, Baden-Württemberg