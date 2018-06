Die Kritzelei der Woche

Entstanden ist diese Kritzelei bei einem internationalen Workshop in Berlin zum Thema EU-Recht, -Wirtschaft und -Politikwissenschaften. Nicht dass ich mich gelangweilt hätte, aber diese Themen sind so gradlinig, dass ich Angst hatte, meine Gehirnzellen würden sich in parallelen Reihen anordnen. Und um dies zu vermeiden, habe ich dann kreuz und quer gekritzelt, allerlei kleine Bildchen und Symbole, die mir eingefallen sind. Während einer Pause hat eine Mitstudentin aus dem Kosovo – ich selbst bin ein luxemburgischer Däne – das Blatt geklaut und einige ihrer eigenen Kritzeleien zugefügt. Deshalb sind einige Details am Rande des Werks viel künstlerischer als der Rest.

Bjørn Clasen, Rollengergronn, Luxemburg