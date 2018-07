Was mein Leben reicher macht

Morgens, mit dem Fahrrad auf dem Weg zur Arbeit. An einer Kreuzung muss ich stoppen und sehe am Ampelpfahl einen Aufkleber von Pink. Meine Tochter hat ihn vor Jahren angebracht und mir davon erzählt. Inzwischen sind die Farben verblasst, aber er ist noch da. Jetzt studiert Lara an einem anderen Ort, und nur wir beide teilen dieses kleine Geheimnis.

Anke Prinzler, Schwerin