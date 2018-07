Was mein Leben reicher macht

In der Kassenschlange eines Drogeriemarktes. Vor mir ein älteres Ehepaar. An die Reihe gekommen, packt der Mann Drogeriewaren aus einer Einkaufstüte aus und legt einen Kassenbon daneben. Er erklärt der Kassiererin, dass er diese am Vortag erworben habe und dass er einen der Artikel nicht auf dem Bon wiederfände. Die Dame an der Kasse schaut verständnislos. »Ja, verstehen Sie denn nicht?«, sagt da die Frau. »Wir haben diesen Artikel gekauft, also wollen wir ihn auch bezahlen!«

Claus-Peter Ulitzner, Paderborn