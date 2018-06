Im vergangenen Herbst trug unser Birnbaum eisern eine letzte Frucht bis tief hinein in den November. Das sah so wunderschön aus, dass wir sie am Ende auf einem Foto festgehalten haben. Nun ist heute der Himmel mal wieder novembergrau, aber der Birnbaum ist über und über geschmückt mit weißen Blüten – vielleicht wird aus einer davon wieder solch eine malerische Frucht wie im vergangenen Jahr?

Ulrike Schelter-Baudach, Wunsiedel