Tagesreise nach Paris: Morgens mit dem Thalys aus Köln hin, Ausstellung sehen, Metro fahren, Pflaster treten, im Bistro essen, an der Seine träumen – einfach so. Ich brauche nur meine kleine Handtasche, un peu de monnaie et voilà. Und abends bringt mich der letzte Zug zurück in mein eigenes, gemütliches Bett.

Angelika Belgrath, Köln