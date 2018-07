Aus meiner Kindheit in Krefeld kenne ich das Wort Stronzen für »angeben, sich wichtig machen«. in dem Zusammenhang erinnere ich mich auch an den Begriff Stronzläppchen für das Einstecktuch, das die Herren zu festlichen Gelegenheiten in der linken Brusttasche trugen.

Ursula Hebling, Friedberg bei Augsburg