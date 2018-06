Dieses Foto habe ich kurz vor meiner Abreise auf dem Busbahnhof von Prag geschossen. Da ich keine Eile hatte, wollte ich den Eindruck von wortwörtlich »zeitloser« Kunst gern festhalten. Die fehlenden Zeiger auf den Ziffernblättern müssen eigentlich gar nicht mehr nachgerüstet werden, denn an jedem Bussteig wird die Zeit sowieso digital angezeigt. So bliebe die Uhr in der Mitte des Platzes ein Hingucker, der wartende Reisende zum Schmunzeln und nachdenken bringt.

Lydia Kabus, Dresden