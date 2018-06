Die Pollen sind frei

(nach dem Volkslied »Die Gedanken sind frei«)

Die Pollen sind jetzt frei,

Wer kann sie einfangen?

Sie fliegen vorbei

Und lassen mich bangen.

Das Schnupfen und Niesen

Kann keiner begrüßen.

Und dennoch bleibt’s dabei:

Die Pollen sind jetzt frei!

Ich schnäuze viel zu viel,

Was mich sehr bedrücket.

Und das nicht in der Still’,

So wie es sich schicket.

Es rinnen die Tränen

Wie aus Wasserhähnen.

Es bleibt wohl dabei:

Die Pollen sind jetzt frei!

Und sperrt’ ich mich ein

Im finsteren Kerker,

Das alles wären rein

Vergebliche Werke.

Denn ach, diese Pollen,

Die nicht da sein sollen,

Sind immer dabei,

Denn die Pollen sind jetzt frei!

So muss ich wohl leider

Die Plage ertragen,

und werd mich auch weiter

Mit Tempos rumschlagen.

Ich kann ja im Herzen

Stets lachen und scherzen:

Die Pollen sind jetzt frei,

Doch auch das geht mal vorbei!

Inge Knechtel, Aichwald