Die Millionen-Rechnung

Meine Eltern hatten am 19. Mai 1923 geheiratet, also vor ziemlich genau 90 Jahren. Das Küchenbüfett auf dieser Rechnung war wohl eine ihrer ersten Anschaffungen. Aber zu welchem Preis! Mein Vater hat oft davon erzählt, wie er mit dem Geld, das er an diesen beiden Tagen Anfang Oktober in den Horch-Werken in Zwickau verdient hatte, ganz schnell nach Hause geeilt ist, um den Tischler zu bezahlen. Angesichts des Mediengetöses über Krise und Verunsicherung habe ich mich an diese alte Rechnung erinnert.

Inge Brandt, Dresden